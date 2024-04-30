حزب الله: استهداف مبنًى يتموضع به جنود العدو الإسرائيلي في مستعمرة أفيفيم وآخر في مستعمرة دوفيف

اعلن حزب الله في بيان، بانه دعماً لشعبنا الفلسطيني الصامد في قطاع غزة وإسناداً لمقاومته الباسلة ‏‏‌‌‌‏والشريفة، ورداً على ‏اعتداءات العدو الإسرائيلي على القرى الجنوبية الصامدة والمنازل المدنية، استهدف ‏مجاهدو ‏‏المقاومة الإسلامية مساء يوم الإثنين 29-4-2024 مبنًى يتموضع به جنود العدو الإسرائيلي في مستعمرة أفيفيم بالأسلحة المناسبة وأصابوه إصابة مباشرة.

وفي بيان اخر، اعلن حزب الله بانه دعماً لشعبنا الفلسطيني الصامد في قطاع غزة وإسناداً لمقاومته الباسلة ‏‏‌‌‌‏والشريفة، ورداً على ‏اعتداءات العدو الإسرائيلي على القرى الجنوبية الصامدة والمنازل المدنية، استهدف ‏مجاهدو ‏‏المقاومة الإسلامية مساء يوم الإثنين 29-4-2024 مبنًى يتموضع به جنود العدو الإسرائيلي في مستعمرة دوفيف بالأسلحة المناسبة وأصابوه إصابة مباشرة.