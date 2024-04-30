استمرار هطول الأمطار الرعدية بمدن ومحافظات المملكة العربية السعودية اليوم

ياسر رشاد - القاهرة - تستمر حالة الطقس المتقلبة بعدد من مدن ومحافظات المملكة العربية السعودية اليوم الثلاثاء الموافق 21 شوال 1445هـ/ 30 أبريل 2024، حيث توقع المركز الوطني للأرصاد عبر موقعه الإلكتروني، باستمرار هطول الأمطار الرعدية.

وأوضح المركز في تقريره عن حالة الطقس اليوم، تساقط أمطار رعدية متوسطة إلى غزيرة تؤدي إلى جريان السيول مصحوبة بزخات من البرد ورياح نشطة مثيرة للأتربة والغبار على أجزاء من مناطق نجران، جازان، عسير، الباحة، مكة المكرمة، المدينة المنورة، تبوك، الجوف، الحدود الشمالية، حائل، القصيم، الرياض والشرقية.

وتوقع الرياح السطحية على البحر الأحمر، أن تكون شمالية غربية إلى غربية بسرعة 12-32 كم/ساعة على الجزء الشمالي والأوسط تصل سرعتها إلى أكثر من 40 كم/ساعة على الجزء الشمالي وشمالية غربية إلى جنوبية غربية بسرعة 10-30 كم/ساعة تصل سرعتها إلى أكثر من 50 كم/ساعة باتجاه مضيق باب المندب كذلك مع تكون السحب الرعدية الممطرة على الجزء الشمالي والجنوبي.

ويرتفع الموج من نصف المتر إلى متر ونصف يصل إلى اعلى من مترين باتجاه مضيق باب المندب كذلك مع تكون السحب الرعدية الممطرة على الجزء الشمالي والجنوبي .

أما عن حالة البحر فمتوقع أن يكون من خفيف إلى متوسط الموج ومائج باتجاه مضيق باب المندب كذلك مع تكون السحب الرعدية الممطرة على الجزء الشمالي والجنوبي .

درجات الحرارة اليوم 30-4-2024

ونرصد درجات الحرارة العظمى والصغرى المتوقعة في بعض المدن والمحافظات اليوم:

درجة الحرارة في مكة المكرمة العظمى 36 والصغرى 27.

درجة الحرارة في المدينة المنورة العظمى 30 والصغرى 22.

درجة الحرارة في الرياض العظمى 29 والصغرى 19.

درجة الحرارة في جدة العظمى 37 والصغرى 30.

درجة الحرارة في الدمام العظمى 35 والصغرى 25.

درجة الحرارة في تبوك العظمى 31 والصغرى 20.

درجة الحرارة في أبها العظمى 24 والصغرى 13.

درجة الحرارة في حائل العظمى 28 والصغرى 16.

درجة الحرارة في الباحة العظمى 23 والصغرى 15.

درجة الحرارة في عرعر العظمى 29 والصغرى 22.

درجة الحرارة في جازان العظمى 36 والصغرى 30.

درجة الحرارة في نجران العظمى 35 والصغرى 23.

درجة الحرارة في الخرج العظمى 33 والصغرى 22.

درجة الحرارة في طريف العظمى 25 والصغرى 18.

درجة الحرارة في الطائف العظمى 25 والصغرى 16.