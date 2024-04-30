شبورة مائية وأمطار ورياح.. الأرصاد تكشف تفاصيل طقس الـ 6 أيام المقبلة



محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- أحمد عبدالمنعم:

كشفت الهيئة العامة للأرصاد الجوية تفاصيل حالة الطقس خلال الـ6 أيام المقبلة من اليوم الثلاثاء إلى الأحد 5 مايو.

وتوقعت الأرصاد أن يسود طقس مائل للحرارة نهارًا على أغلب الأنحاء، شديد الحرارة على جنوب الصعيد، مائل للبرودة ليلا وفي الصباح الباكر، على شمال البلاد معتدل على جنوب سيناء وجنوب الصعيد.

الثلاثاء

شبورة مائية على بعض الطرق الزراعية السريعة وأمطار خفيفة إلى متوسطة ورعدية أحيانا على مناطق من جنوب سيناء ونشاط للرياح على أغلب الأنحاء.

الأربعاء والخميس

شبورة مائية على بعض الطرق الزراعية السريعة ونشاط للرياح

من الجمعة إلى الأحد 5 مايو

ارتفاع طفيف في درجات الحرارة ونشاط للرياح على مناطق من القاهرة الكبرى وجنوب سيناء وجنوب البلاد