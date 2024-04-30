ابي رميا كشف عن التحضير للقاء موسع بمشاركة نواب فرنسيين حول النزوح السوري

يواصل عضو تكتل "لبنان القوي" النائب سيمون ابي رميا جولته الأوروبية، حيث بحث في فرنسا مع رئيس لجنة الصداقة البرلمانية الفرنسية اللبنانية داميان اباد، الدور الفرنسي في عدم توسع الحرب جنوبًا، لا سيّما عقب زيارة وزير الخارجية الفرنسي ستيفان سيجورنيه للبنان، وآلية انهاء الفراغ الرئاسي.
وتركّز البحث على ملف النزوح السوري والعمل الذي ممكن ان يقوم به النواب الأوروبيون عموما والفرنسيون خصوصا في سبيل الضغط على السلطة التنفيذية باتجاه عودة النازحين السوريين الى بلادهم.
وكشف ابي رميا عن لقاء موسع يتم التحضير له مع اباد سيعقد الشهر المقبل، ويضم نوابا في مجلس النواب الفرنسي يتم في خلاله عرض لأرقام النزوح السوري ولتداعياته الكارثية على لبنان.
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