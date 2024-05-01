نقل عناصر من الدفاع المدني جريحة إلى مستشفى الرسول الأعظم اصيبت جراء تعرضها لحادث صدم وقع عبر دراجة نارية في حارة حريك - ضاحية بيروت الجنوبية.

كانت هذه تفاصيل خبر جريحة جراء حادث صدم في حارة حريك لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكاملة ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على النشرة (لبنان) وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.