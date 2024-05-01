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ارتفاع عدد الشهداء الفلسطينيين جراء العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة إلى 34.568 شهيدًا

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سارة السيد 0 تبليغ

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الخليج 365 - الرياض- احمد حسان - الخليج 365_واس

ارتفع عدد الشهداء الفلسطينيين في العدوان الإسرائيلي المستمر على قطاع غزة لليوم 207 على التوالي إلى 34.568 شهيدًا، والجرحى إلى نحو 77.765 جريحًا؛ معظمهم من النساء والأطفال.

 

وأفادت وزارة الصحة الفلسطينية، أن 33 فلسطينيًا استشهدوا خلال الساعات الـ24 الماضية، وأصيب 57 بجروح في القصف الإسرائيلي المستمر على قطاع غزة.

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محررين الخليج 365

محررين الخليج 365

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