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عاجل.. إنقاذ عدد من المستوطنين بعد انجرافهم في البحر الميت

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ياسر رشاد - القاهرة - قالت هيئة البث الإسرائيلية، إنه تم إنقاذ  6 حتى الآن، من المستوطنين الغرقى في البحر الميت، وتواصل قوات الإنقاذ البحث عن المزيد .

وانجرف عدد من المستوطنين خلال حفل اقيم في شواطئ البحر الميت، بعد انجراف التربة بهم بالارض، وعمليات بحث كبيرة جارية عنهم.
 

واشارت وسائل إعلام إسرائيلية، لوقوع حدث امني في البحر الميت جراء احتفال مايقارب 2000 مستوطن في شاطى نيفي مسبار وغرق البعض منهم .

كما اكدت الوسائل الإسرائيلية، أن 11 طائرة مروحية وسيارة اسعاف تشارك بعملية الإنقاذ .
 

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اسماعيل الماحي

اسماعيل الماحي

كاتب محتوى باللغة العربية شغف بالبحث والإطلاع بجانب دقة في مراعاة قواعد اللغة وعلامات الترقيم

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