متمردو "إم 23" سيطروا على مدينة منجمية في شرق الكونغو الديمقراطية

أفادت وكالة "فرانس برس"، نقلًا عن مصادر، بأنّ "حركة "إم 23" المتمرّدة المدعومة من رواندا، سيطرت على مدينة روبايا المنجميّة شرقي جمهوريّة ​الكونغو الديمقراطية​، بعد معارك عنيفة خاضتها ضدّ القوات الحكوميّة".

وأكّد القيادي في ميليشيا "الوطنيّين" للوكالة، أنّ "حركة إم 23 موجودة في روبايا"، مشيرًا إلى أنّ "مسلّحي العدو قتلوا مدنيّين لم يُعرَف عددهم"، لافتًا إلى أنّهم "صادروا كذلك كمّيات من الكوبالت كانت بحوزة عمّال مناجم حرفيّين".

وتقع روبايا -الغنيّة بالمناجم- في إقليم ماسيسي بمقاطعة شمال كيفو، على بُعد نحو أربعين كيلومترًا شمال غرب مدينة غوما عاصمة المقاطعة.