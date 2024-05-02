جراء القصف الإسرائيلي.. استشهاد العشرات من الفلسطينيين صباح اليوم

ياسر رشاد - القاهرة - تواصل قوات الاحتلال الإسرائيلي جرائمها الوحشية ضد الشعب الفلسطيني الأعزل، حيث استشهد وأصيب عشرات المواطنين، اليوم الخميس الموافق 2 مايو، في قصف للاحتلال بمناطق متفرقة في قطاع غزة.

ووفقا لوكالة الأنباء الفلسطينية "وفا"، استشهد 6 مواطنين في قصف الاحتلال مدينة الزهراء شمال مخيم النصيرات وسط قطاع غزة، فيما انتشلت طواقم الإسعاف والإنقاذ والأهالي 3 شهداء، إثر سلسلة غارات شنتها طائرات الاحتلال على المنطقة الشمالية الغربية من المخيم.

واستشهد مواطن، وأصيب آخرون، في خان يونس جنوب القطاع، جراء قصف إسرائيلي على منطقة قاع القرين جنوب شرق مدينة خان يونس، كما شهدت مناطق في بني سهيلا وعبسان وخزاعة شرق المدينة قصفا مكثفا من طائرات الاحتلال.

وفي غزة، قصف طيران الاحتلال بناية سكنية لعائلة اشتيوي في حي الزيتون جنوب مدينة غزة، ما أدى الى استشهاد مواطنين، واصابة آخرين، فيما لا يزال عدد من المفقودين تحت الركام.

كما شنت طائرات الاحتلال غارة استهدفت منزل في حي الشجاعية شرق المدينة، كما استهدفت مدفعية الاحتلال منازل وأراضي المواطنين في أحياء الشيخ عجلين، وتل الهوى، والزيتون، جنوب غرب مدينة غزة، واستهدفت مدفعية الاحتلال أراضي وخيام النازحين شرق مدينة رفح.

حصيلة الشهداء في غزة

وفي حصيلة غير نهائية أعلنت مصادر طبية، ارتفاع حصيلة الشهداء في قطاع غزة إلى 34568 شهيدًا، غالبيتهم من الأطفال والنساء الاصابات ارتفعت إلى 77765، منذ بدء عدوان الاحتلال الإسرائيلي في السابع من أكتوبر الماضي.

وعلى صعيد أخر هناك العديد من التظاهرات لدعم الفلسطينيين وأبرزهم تلك المندلعة في جامعات الولايات المتحدة الأمريكية حيث ذكرت "وفا"، انه شارك أكثر من 20 ألف شخص في تظاهرة حاشدة جابت شوارع مدينة نيويورك، وصولا إلى مبنى جامعة كولومبيا، احتجاجا على فض شرطة المدينة اعتصاما طلابيا داخل حرم الجامعة، للمطالبة بوقف عدوان الاحتلال على قطاع غزة بشكل فوري .

ورفع المشاركون العلم الفلسطيني ورددوا الشعارات المنددة بقمع الشرطة للطلبة في كثير من الجامعات الاميركية واعتقال المئات منهم على خلفية الدفاع عن الحقوق الفلسطينية.

وأعلن المتظاهرون أن حملات الاعتقال في الجامعات الأميركية لن توقف الحراك الطلابي حتى سحب الاستثمارات من دولة الاحتلال وإيقاف التعاون الأكاديمي مع المؤسسات التعليمية الاسرائيلية المشاركة في الإبادة الجماعية في غزة.

وفي السياق ذاته، تستمر الاعتصامات الطلابية داخل الخيم في عديد الجامعات الأميركية ضمن حراك شبابي على مستوى الولايات المتحدة للضغط على صناع القرار من أجل اتخاذ خطوات سريعة لوقف الابادة الجماعية وحرب التجويع في غزة.