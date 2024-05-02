قوى الأمن: إحباط عملية تهريب 40 كلغ من حشيشة الكيف داخل "بيانو" عبر المطار إلى دولة أوروبية

أعلنت ​المديرية العامة لقوى الأمن الداخلي​- شعبة العلاقات العامّة، أنّ "معلومات توافرت ل​مكتب مكافحة المخدرات المركزي​ في وحدة الشّرطة القضائيّة، عن قيام إحدى الشّبكات بالتّحضير لعمليّة تهريب كميّة من ​حشيشة الكيف​ مخبّأة داخل آلة موسيقيّة "بيانو"، إلى إحدى الدّول الأوروبيّة، عبر ​مطار بيروت الدولي​".

وأوضحت في بلاغ، أنّ "نتيجة الاستقصاءات والتحرّيات المكثّفة، توصّل عناصر هذا المكتب إلى تحديد مكان وجود الطّرد. وبعد المتابعة الحثيثة، تمكّن عناصر المكتب من ضبط الآلة الموسيقيّة وتوقيف شخصين من أفراد الشّبكة، وهما: "ت. م." (مواليد عام 1990، لبناني) و"ر. خ." (مواليد عام 1964، لبناني)".

وكشفت الشّعبة أنّ "بتفتيش "البيانو"، عُثِرَ في داخله على 40 كلغ من مادّة حشيشة الكيف، مخبّأة بطريقة احترافيّة في أحد أجزائه"، مشيرةً إلى أنّ "المقتضى القانوني أُجري بحقّ الموقوفين بناءً على إشارة القضاء المختص، وتمّ تعميم بلاغات بحث وتحرّ بحقّ سائر المتورّطين، والمعل جار لتوقيفهم".