زلزال بقوة 5 درجات يضرب جزراً بالمحيط الأطلسي

ابوظبي - سيف اليزيد - ضرب زلزال بقوة 5 درجات على مقياس ريختر، اليوم، جزر «ساندويتش الجنوبية» في المحيط الأطلسي، فيما لم ترد تقارير عن وقوع أضرار مادية أو خسائر بشرية.

وذكرت هيئة المسح الجيولوجي الأميركية بأن الزلزال وقع على عمق 36 كيلومتراً.