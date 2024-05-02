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زلزال بقوة 5 درجات يضرب جزراً بالمحيط الأطلسي

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ابوظبي - سيف اليزيد - ضرب زلزال بقوة 5 درجات على مقياس ريختر، اليوم، جزر «ساندويتش الجنوبية» في المحيط الأطلسي، فيما لم ترد تقارير عن وقوع أضرار مادية أو خسائر بشرية.

وذكرت هيئة المسح الجيولوجي الأميركية بأن الزلزال وقع على عمق 36 كيلومتراً.

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اسماعيل الماحي

اسماعيل الماحي

كاتب محتوى باللغة العربية شغف بالبحث والإطلاع بجانب دقة في مراعاة قواعد اللغة وعلامات الترقيم

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