وزير الاقتصاد التقى وفد سلطنة عمان في منتدى الاقتصاد في الدوحة: فرصة للتشاور ومد جسور التعاون

التقى وزير الاقتصاد والتجارة في حكومة تصريف الاعمال الدكتور امين سلام، بوفد سلطنة عمان المشارك في أعمال الدورة الثالثة لمنتدى الاقتصاد والتعاون العربي ودول آسيا الوسطى وأذربيجان، الذي استضافته دولة قطر في 30 من نيسان في الدوحة. وكان اللقاء فرصة للتشاور ومد جسور التعاون البنّاء بين البلدين لا سيما الدور العماني "الذي لطالما كان فعالاً في التوصل لمبادرات حل المعضلات والمشاكل العالقة ولحلول بين البلدان المحيطة والاقليمية".

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