قضى المواطن ن. ط. من مواليد بلدة دريا، بعد انقلاب سيارة "بيك آب" كان يقودها نزولا على أوتوستراد القديسين في سمارجبيل باتجاه جسر المدفون.
وفي التفاصيل، عطلا طرأ على "البيك آب" لأكثر من مرة فحاول سائقه معالجة العطل، قبل أن تخرج الشاحنة عن مسارها وتصطدم بسيارة وتنزلق تحت الطريق.
وحاول عناصر الصليب الاحمر إنقاذه ونقله إلى المستشفى ولكنه ما لبث أن فارق الحياة.
كانت هذه تفاصيل خبر وفاة مواطن جراء انقلاب "بيك أب" كان يقوده على أوتوستراد القديسين في سمارجبيل لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكاملة ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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