نتانياهو: سنفعل كل ما هو ضروري للتغلب على عدوّنا بما في ذلك برفح

ذكر رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتانياهو، أنّه "كانت ولا تزال لدينا خلافات في الرأي بشأن العمليات بالساحات البعيدة والقريبة لكنني اتخذت القرار"، وذلك في إشارة إلى الاختلافات مع المسؤولين الإسرائيليين وإدارة الرئيس الأميركي جو بايدن حول العملية العسكرية في رفح مع استمرار الحرب الإسرائيلية على غزة.

ولفت، كلمة له من تل أبيب، إلى "أننا سنفعل كل ما هو ضروري للتغلب على عدوّنا بما في ذلك برفح، من أجل تأمين مستقبلنا".