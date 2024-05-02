ذكر رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتانياهو، أنّه "كانت ولا تزال لدينا خلافات في الرأي بشأن العمليات بالساحات البعيدة والقريبة لكنني اتخذت القرار"، وذلك في إشارة إلى الاختلافات مع المسؤولين الإسرائيليين وإدارة الرئيس الأميركي جو بايدن حول العملية العسكرية في رفح مع استمرار الحرب الإسرائيلية على غزة.
ولفت، كلمة له من تل أبيب، إلى "أننا سنفعل كل ما هو ضروري للتغلب على عدوّنا بما في ذلك برفح، من أجل تأمين مستقبلنا".
كانت هذه تفاصيل خبر نتانياهو: سنفعل كل ما هو ضروري للتغلب على عدوّنا بما في ذلك برفح لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكاملة ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على النشرة (لبنان) وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.