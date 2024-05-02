عاجل.. بن غفير يطالب نتنياهو بإقالة غالانت

ياسر رشاد - القاهرة - دعا وزير الأمن الداخلي الإسرائيلي بن غفير، رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو، إلى إقالة غالانت وزير الدفاع الإسرائيلي من منصبه، مؤكدا أنه "لا يصلح لمواصلة عمله كوزير للدفاع".

إقالة غالانت

وقال بن غفير عبر حسابه على منصة أكس: غالانت أحد قادة المفهوم وأحد أبرز المسؤولين عن فشل 7 أكتوبر، ليس لديه تفويض بالموافقة على تعيينات الجنرالات وتصميم هيئة الأركان العامة المقبلة لجيش الدفاع الإسرائيلي، قرر اليوم مع رئيس الأركان أن يُظهر أنه يطلق الصافرات على الجمهور بشكل كامل.

وأضاف بن غفير: لا علاقة لذلك بهوية الضباط المعينين، الذين قد يكون بعضهم جديرين جداً، ولكن بقرار غالانت ذاته الاستمرار وكأن الفشل الأكبر في تاريخ البلاد لم يحدث تحت مسؤوليته كوزير للدفاع.

وأكد: في ضوء ذلك أدعو رئيس الوزراء إلى إقالة غالانت من منصبه، فهو لا يصلح لمواصلة عمله كوزير للدفاع.