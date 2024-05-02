الجيش الإسرائيلي: تعيين رئيس جديد لشعبة الاستخبارات العسكرية وقائد جديد للقيادة المركزية

أعلن المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي دانيال هاغاري، عن تعيين رئيس جديد لشعبة الاستخبارات العسكرية وقائد جديد للقيادة المركزية.

ومع استمرار الحرب الإسرائيلية على غزة، أعلن رئيس شعبة الاستخبارات العسكرية الإسرائيلية "أمان" أهارون حاليفا، في وقت سابق، عزمه الاستقالة من منصبه، نظرًا إلى مسؤوليته عن الإخفاق في انطلاق عملية "طوفان الأقصى" من غزة في 7 تشرين الأول.

وفي السياق، كشفت صحيفة "يديعوت أحرونوت" الإسرائيلية سابقًا أيضًا أنّ قائد القيادة المركزية في الجيش الإسرائيلي يهودا فوكس، أبلغ رئيس الأركان هرتسي هاليفي، أنّه سيتقاعد بحلول شهر آب المقبل، بعد أن بقي في منصبه 3 أعوام.