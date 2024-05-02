وزير الدفاع الإسرائيلي يصدر قرارا بتعيين 4 قيادات في الجيش

ياسر رشاد - القاهرة - أعلن المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي دانيال هاغاري، يوم الخميس، عن تعيينات جديدة في قيادة الجيش.

وأفاد هاغاري بأن وزير الدفاع الإسرائيلي يوآف غالانت قد وافق على تعيين الجنرال آفي بلوط قائدا لقيادة المنطقة الوسطى.

ومع استمرار الحرب في قطاع غزة، تم تعيين شلومي بندار رئيسا لشعبة الاستخبارات العسكرية.

وشملت قائمة التعيينات التي وافق عليها وزير الدفاع الإسرائيلي العميد ديفيد دادو بار خليفة رئيسًا لهيئة مكافحة الفساد، والعميد أفيعاد داغان رئيسًا لقسم تكنولوجيا المعلومات والاتصالات.

بن غفير يطالب نتنياهو بإقالة غالانت

دعا وزير الأمن الداخلي الإسرائيلي بن غفير، رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو، إلى إقالة غالانت وزير الدفاع الإسرائيلي من منصبه، مؤكدا أنه "لا يصلح لمواصلة عمله كوزير للدفاع".

وقال بن غفير عبر حسابه على منصة أكس: غالانت أحد قادة المفهوم وأحد أبرز المسؤولين عن فشل 7 أكتوبر، ليس لديه تفويض بالموافقة على تعيينات الجنرالات وتصميم هيئة الأركان العامة المقبلة لجيش الدفاع الإسرائيلي، قرر اليوم مع رئيس الأركان أن يُظهر أنه يطلق الصافرات على الجمهور بشكل كامل.

وأضاف بن غفير: لا علاقة لذلك بهوية الضباط المعينين، الذين قد يكون بعضهم جديرين جداً، ولكن بقرار غالانت ذاته الاستمرار وكأن الفشل الأكبر في تاريخ البلاد لم يحدث تحت مسؤوليته كوزير للدفاع.

وأكد: في ضوء ذلك أدعو رئيس الوزراء إلى إقالة غالانت من منصبه، فهو لا يصلح لمواصلة عمله كوزير للدفاع.



من هو شلومي بيندر رئيس الاستخبارات الإسرائيلية الجديد

شلومي بيندر من مواليد فبراير للعام 1975، و نشأ في مدينة حيفا المحتلّة.

انضم للجيش الإسرائيلي في نوفمبر 1993، والتحق بالوحدة النخبوية- دورية هيئة الأركان العامة المعروفة بـ سيرت متكال، والتحق بشعبة المظلى وخاض دورة تدريبية كمقاتل.

ثم التحق بدورة ضباط المشاة، وفي نهاية الدورة عاد إلى وحدة المظلى، وعين قائداً للفريق، ثم شارك في القتال ضد المقاومة في جنوب لبنان.

عام 1999 أصيب بجروح خطيرة جراء انفجار عبوة ناسفة خلال تمرين، وبعد عدة أشهر من التعافي، عاد إلى الالتحاق الوحدة.

تم ترقيته إلى رتبة قائد فصيلة، وقاد عدة عمليات خلال حرب يوليو 2006، ثم تم تعيينه نائباً لقائد الوحدة.

عام 2010 تمت ترقيته وعُين قائداً لوحدة أيغوز، واستمر في هذا المنصب حتى 15 يوليو 2012.

شغل منصب أركان في هيئة الأركان العامة بين عامي 2012 و 2013 .

مايو من العام 2013، تم تعيينه قائداً لدورية الأركان العامة، واستمر في منصبه حتى 16 مارس 2016.

تم تعيينه قائداً للواء غولاني في 4 سبتمبر 2016، وشغل هذا المنصب حتى 24 مايو 2018 وفي نهاية فترة عمله ذهب للدراسة في واشنطن بالولايات المتحدة الأمريكية.

تمت ترقيته إلى رتبة عميد في 5 أغسطس 2019، وفي 12 من الشهر نفسه تولى منصبه قائد لتشكيل الجليل، الذي استمر فيه حتى 26 أبريل 2022.

تم تعيينه رئيسًا لقسم العمليات بشعبة العمليات في 3 من أكتوبر 2022.

تولى مسؤولية نقل قوات في جيش الاحتلال المتواجدة في منطقة غلاف غزة إلى منطقة الضفة الغربية، قبل حدوث عملية طوفان الأقصى بساعات. تم تحميلة مسؤولية التخبط والضياع الذي أصاب جيش الاحتلال بعد طوفان الأقصى.

استقالة اهارون حاليفا

وكانت وسائل عبرية، قالت إن جيش الاحتلال الإسرائيلي الإثنين 22 أبريل، أعلن استقالة رئيس شعبة الاستخبارات العسكرية اللواء "أهارون حاليفا" بعد تحمله مسؤولية "الفشل" في توقع هجوم 7 أكتوبر الماضي.