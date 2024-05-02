روسيا تدعو شركاء دول الأغلبية العالمية للامتناع عن المشاركة في المؤتمر السويسري

ياسر رشاد - القاهرة - قالت المتحدثة باسم وزارة الخارجية الروسية ماريا زاخاروفا، إن روسيا تدعو شركاءها الدوليين إلى توخي اليقظة والامتناع عن المشاركة في المؤتمر السويسري حول أوكرانيا، لتجنب الانجرار إلى استفزازات مناهضة لروسيا.

وأضافت زاخاروفا الذي نشر على الموقع الرسمي لوزارة الخارجية الروسية، أنه "نؤكد مرة أخرى أن روسيا لن تشارك في "القمم" السويسرية سواء في المراحل الأولى أو اللاحقة، بغض النظر عما إذا كانت قد تلقت دعوة أم لا، كما ندعو شركائنا الدوليين إلى ذلك".

وقالت زاخاروفا: "كونوا يقظين وامتنعوا عن المشاركة في مثل هذه المنتديات، من أجل منع أنفسكم من الانجرار إلى الاستفزازات المقبلة المناهضة لروسيا في كييف والغرب، والتي لا تهدف إلى السلام، بل إلى مواصلة المواجهة مع روسيا".

ووفقا لها، إذا أرادت قمة برن حقا بدء عملية تفاوض جديدة، فإنه "أولا، ستتخذ خطوات لاستعادة الحياد المفقود، وثانيا، ستدرج قضايا مختلفة تماما على جدول أعمال "القمة"، مثل إنهاء إمدادات الأسلحة إلى القوات المسلحة الأوكرانية، والتأكيد على وضع أوكرانيا المحايد وعدم الانحياز والخالي من الأسلحة النووية، والاعتراف بالحقائق الإقليمية الحديثة، والدور المدمر لتوسع الناتو، وعدم شرعية سياسة العقوبات، والجوهر النازي الجديد لسياسة كييف. النظام، واحترام كييف لحقوق الإنسان والأقليات القومية والمواطنين الناطقين بالروسية".

وقد أشارت موسكو مراراً وتكراراً إلى أنها مستعدة للمفاوضات، لكن كييف فرضت حظراً عليها على المستوى التشريعي. ويدعو الغرب روسيا إلى المفاوضات، التي تبدي موسكو استعدادها لها، ولكن في الوقت نفسه يتجاهل الغرب رفض كييف المستمر للدخول في حوار.

في السابق، صرح الكرملين أنه لا توجد الآن أي متطلبات مسبقة لانتقال الوضع في أوكرانيا إلى الاتجاه السلمي؛ والأولوية المطلقة بالنسبة لروسيا هي تحقيق أهداف العملية الخاصة؛ وفي الوقت الحالي، لا يمكن تحقيق ذلك إلا من خلال الوسائل العسكرية. وذكر الكرملين، أن الوضع في أوكرانيا يمكن أن يتحرك نحو الاتجاه السلمي، شريطة أن تؤخذ في الاعتبار الوضع الفعلي والحقائق الجديدة.

الجيش الروسي يكشف أن المساعدات الغربية لن تمنعه من الانتصار في الحرب

أقام الجيش الروسي في موسكو، معرض للدبابات والمعدات العسكرية الغربية التي استولت عليها القوات الروسية في أوكرانيا، حيث أكد الجيش الروسي إن المعرض يكشف أن المساعدات الغربية لن تمنعه من الانتصار في الحرب.

وفي عطلة عيد العمال في أجواء مشمسة اليوم الأربعاء، اصطفت طوابير طويلة من الناس عند مدخل المعرض الذي يحمل اسم "غنائم الجيش الروسي"، والذي يقام خارج متحف يعرض انتصارات الاتحاد السوفيتي على ألمانيا النازية في عام 1945.

من جهة أخرى، قالت وزارة الدفاع الروسية في بيان إن "التاريخ يعيد نفسه"، مضيفة أن الاتحاد السوفيتي عرض في عام 1943 دبابات ومعدات كان قد غنمها من الجيش الألماني.

وقالت الوزارة "القوة مصدرها الواقع. كان الحال كذلك دائما سواء اليوم أو في عام 1945. تُظهر غنائم الحرب قوتنا. كلما زاد عددها، كلما كنا أقوى". وتوقعت الوزارة انتصار روسيا فيما وصفته رسميا "العملية العسكرية الخاصة" في أوكرانيا.

وأضاف البيان "لن تغير أي معدات عسكرية غربية الوضع في ساحة المعركة".

ويقول نقاد غربيون وأوكرانيون إن الكثير من العتاد العسكري الروسي قديم أو عفا عليه الزمن، وإن المكاسب الروسية في ساحة القتال تحققت بسبب العدد الهائل للقوات والخسائر البشرية الكبيرة. ورغم أن الجانبين لا يكشفان عن عدد القتلى والجرحى، فمن الواضح أنهما تكبدا خسائر فادحة.

بينما أُقيم العرض، الذي يتضمن دبابات أميركية وألمانية وفرنسية تم تزويد أوكرانيا بها، بعد أيام من موافقة الولايات المتحدة على حزمة مساعدات بقيمة 61 مليار دولار لكييف وبعد تقدم روسيا بشكل سريع وتدريجي في شرق أوكرانيا في وقت تشكو فيه قوات كييف من نقص في الذخيرة والقوات.

وبالإضافة إلى الدبابات، تعرض موسكو مركبات مدرعة بريطانية وأسترالية تم اغتنامها في أوكرانيا فضلا عن معدات عسكرية مصنوعة في تركيا والسويد والنمسا وفنلندا وجنوب أفريقيا وجمهورية التشيك.

كما ذكرت القناة الأولى بالتلفزيون الحكومي أن نجم العرض كان دبابة قتالية أميركية من طراز إم.وان أبرامز، وأضافت أن القوات الروسية استولت عليها في شرق أوكرانيا باستخدام صاروخ موجه وطائرات مسيرة انتحارية.