موسوعة غينيس .. امرأة نيجيرية ترسم أظافرها لمدة ثلاثة أيام

ياسر رشاد - القاهرة - تقول امرأة نيجيرية إنها رسمت أكثر من 4000 مسام في 72 ساعة في محاولة لكسر الرقم القياسي العالمي.

امرأة نيجيرية

مع فرشاة الأظافر في اليد Lisha Dackor، 19، وضيف حول مركز أحداث في ولاية هضبة، شمال نيجيريا، تزين مئات الأظافر مع الورنيش الأزرق والوردي والأرجواني، جاء ماراثون لها ثلاثة أيام إلى نهاية عض بالأظافر أمس الأربعاء.

قواعد غينيسيس العالمي

تحدد قواعد غينيسيس العالمي (GWR) أنه لمحاولة MS Dackor للحساب، يجب عليها أن ترسم 60 أظافرا في الساعة، تنتظر الآن GWR لمراجعة محاولتها بعد أن تقدم أدلةها.

وأوضحت داكسور، أنها شرعت في هذا التحدي لتغيير السرد عن الأمهات المراهقات مثل نفسها.

وأضافت بي بي سي، "أريد أن أعطي الناس الأمل وخاصة أمهات واحدة لأن الكثير من الناس لا يعتقدون أن لدينا أي شيء يقدمه، يعمل فني الأظافر مهنيا منذ ما يقرب من ثلاث سنوات ويقول إنها تريد أيضا أن تضع نساء من شمال نيجيريا في الأضواء.

تقول مرض التصلب العصبي المتعدد الصالحين أنهم تأمل أيضا أن تضع محاولة قياسية لها هضبة ولايتها المنزلية، على الخريطة، الهضبة هي حيث تلتقي شمال نيجيريا المسيحي بشكل رئيسي إلى الجنوب المسيحي إلى حد كبير ويتم خلط العديد من المجتمعات.

لقد حازت المنطقة عقود من انعدام الأمن والصراع بين مختلف الجماعات العرقية والدينية، التي شهدت آلاف قتل، وقالت "الناس يحكمون على الهضبة من قبل الغطاء.

بصرف النظر عن القضايا العرقية لدينا، هضبة هي مكان جميل، حصلت على الدعم من جميع الجماعات العرقية بينما بدأت في هذه المحاولة".

يحكم الناس على الهضبة من خلال الغلاف.

بصرف النظر عن القضايا العرقية التي لدينا، فإن الهضبة مكان جميل، وقالت: "لقد حصلت على دعم من جميع المجموعات العرقية عندما شرعت في هذه المحاولة".

