مصطفى بكري: اتحاد القبائل العربية كيان وطني لا مجال للمزايدة عليه

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- حسن مرسي:

قال الإعلامي مصطفى بكري، إن تجربة اتحاد القبائل العربية والعائلات المصرية مختلفة وبدأت بالمؤتمر التأسيسي الذي عقد أمس وسط سيناء.

أوضح بكري، خلال برنامجه "حقائق وأسرار" على قناة صدى البلد، أن تجربة اتحاد القبائل العربية والعائلات المصرية فريدة من نوعها، حيث بدأت مسيرتها رسميًا بالمؤتمر التأسيسي الذي عُقد في سيناء.

وأشار مقدم "حقائق وأسرار"، إلى أن الاتحاد واجه منذ تأسيسه اتهاماتٍ مغرضة من بعض الجهات، زعمت أنه يسعى لتقسيم مصر، وهو ما نفاه بكري جملةً وتفصيلاً، مؤكدًا أن الاتحاد موجودٌ منذ سنواتٍ بأشكالٍ مختلفة.

وحدةٌ قويةٌ على الحدود

وشدد بكري على أن القبائل العربية المتواجدة على الحدود المصرية تشكل قوةً موحدةً منتميةً لتراب الوطن، مستنكرًا هجمات البعض على الاتحاد دون وعيٍ أو معرفةٍ بحقيقته.

وأكد أن الاتحاد يضم في صفوفه أشقاء مسيحيين، نافيًا بشكلٍ قاطعٍ أي ادعاءاتٍ بأنّه اتحادٌ عنصريٌ أو يسعى لتعزيز انتماءٍ عرقيٍ محدد.

وطنيةٌ راسخةٌ لا مجال للمزايدة عليها

كما رفض بكري أي محاولاتٍ للمزايدة على وطنية أعضاء الاتحاد، مؤكدًا أنّه لا أحدٌ يملك الحق في التشكيك في انتمائهم لمصر، وأنّهم على درايةٍ كاملةٍ بأهداف "حزب الشر" كما أسماه.

وأشار إلى أن الاتحاد يُشكل جزءًا لا يتجزأ من المنظومة الأمنية القومية المصرية، موضحًا أنّهم تلقوا أكثر من 15 ألف طلب عضوية، مما يؤكد على عمق ارتباطهم بالشعب المصري.

وحدةٌ ونسيجٌ واحدٌ

ونفى بكري بشدةٍ أي اتهاماتٍ للاتحاد بالعنصرية، وشدد على أنّه يضم أبناء جميع القبائل العربية المتواجدة في مختلف أنحاء مصر، من أسوان إلى أقصى الشمال.

ودعا الإعلامي مصطفى بكري، منتقدي الاتحاد إلى مراجعة مواقفهم، والتعرف على التضحيات التي قدمها المهندس إبراهيم العرجاني، رئيس الاتحاد، وأفراد أسرته من أجل الوطن.

واختتم بكري حديثه بالتأكيد على أن اتحاد القبائل العربية والعائلات المصرية لا يهدف إلا إلى خدمة الوطن وحماية مصالحه، وأنّهم لا يفرقون بين أبناء مصر على أي أساسٍ كان.