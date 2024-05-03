رولان خوري: المراهنة غير الشرعية تذهب إلى جيوب المخالفين

ذكر رئيس مجلس إدارة "كازينو لبنان" رولان خوري، في، في حديث لقناة "إم تي في"، أن "كل شركات ألعاب القمار في السوق السوداء هي غير شرعية وحصرية لعب الميسر في لبنان هي للكازينو".

ويأتي ذلك وسط تحذيرات من مسؤولين من العاب الميسر والمراهنات عبر الإنترنت، والمخاطر التي تشكلها على الشباب.

ولفت خوري إلى "أننا تعرّضنا لحملات ومعارك واتهامات بالارتباط بإسرائيل، لكننا أخذنا كل الأذونات من وزارة الاقتصاد وديوان المحاسبة أعطى الحق لكازينو لبنان".

واعتبر أن "كازينو لبنان شريك الدولة والمراهنة اونلاين تعود بالارباح للخزينة اللبنانية، بينما المراهنة غير الشرعية تذهب الى جيوب المخالفين".

وقال: "هناك اشخاص خارج القانون يعملون بالمضاربة على كازينو لبنان من خلال القمار اونلاين الغير شرعي".