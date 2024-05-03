"التجارة التركية" تبدأ المرحلة الثانية من إجراءاتها ضد إسرائيل

ياسر رشاد - القاهرة - قالت وزارة التجارة التركية إن الإجراءات التي تتخذها ضد إسرائيل ستستمر حتى يتم السماح بدخول المساعدات الإنسانية إلى قطاع غزة دون انقطاع.

وأعلنت الوزارة أنها بدأت المرحلة الثانية من الإجراءات المتخذة على مستوى الدولة، التي تشمل إيقاف تعاملات التصدير والاستيراد مع إسرائيل، حسبما ذكرت وكالة أنباء "الأناضول" التركية، اليوم الخميس.

وأكدت الوزارة أن إجراءاتها ضد إسرائيل تشمع جميع المنتجات، مشيرة إلى أنه سيتم تطبيقها بشكل صارم وحاسم.

وفي أواخر أبريل الماضي، قال الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، إن بلاده "لا يمكن أن تظل صامتة، بينما يتعرض الفلسطينيون للإبادة الجماعية في قطاع غزة"، مضيفا: "قطعنا علاقاتنا التجارية مع إسرائيل ومنعنا تصدير 54 منتجا إليها، دعما لإخواننا الفلسطينيين، الذين يقاومون وحيدين".

وقال وزير الخارجية الإسرائيلي يسرائيل كاتس، اليوم الخميس، إن الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، ينتهك الاتفاقيات مع بلاده، من خلال إغلاق الموانئ أمام الواردات والصادرات الإسرائيلية، مشيرا إلى أنه أصدر تعليمات بالعمل فورا لإيجاد بدائل للتجارة مع تركيا.

وتواصل إسرائيل حربها على غزة منذ الـ7 من أكتوبر الماضي، ما أدى إلى مقتل أكثر من 34 ألف فلسطيني وإصابة نحو 78 ألفا آخرين، غالبيتهم من النساء والأطفال.

إسرائيل تبحث عن بدائل للتجارة التركية

اتهم وزير الخارجية الإسرائيلي، يسرائيل كاتس، اليوم الخميس، الرئيس التركي، رجب طيب أردوغان، بانتهاك الاتفاقيات مع بلاده، من خلال إغلاق الموانئ أمام الواردات والصادرات الإسرائيلية.

وأشار عبر منصة "إكس" إلى أن أردوغان يتجاهل مصالح الشعب التركي ورجال الأعمال، ويتجاهل اتفاقيات التجارة الدولية.

وتابع كاتس أنه أصدر تعليمات للمدير العام لوزارة الخارجية الإسرائيلية بالعمل فورا مع جميع الأطراف ذات الصلة في الحكومة لإيجاد بدائل للتجارة مع تركيا، مع التركيز على الإنتاج المحلي والواردات من البلدان الأخرى.

وختم تغريدته: "ستخرج إسرائيل باقتصاد قوي وجريء".

وأفادت وسائل إعلامية أمريكية، نقلا عن مسؤولين تركيين مطلعين على الأمر، أن تركيا علقت جميع علاقاتها التجارية مع إسرائيل، مع توقف جميع الواردات والصادرات، اعتبارا من اليوم الخميس.

وذكر التقرير أن أنقرة لم تعلن بعد القرار رسميا.

وكان الرئيس التركي، رجب طيب أردوغان، صرح الشهر الماضي، بأنه لم تعد هناك علاقات تجارية مكثفة بين بلاده وإسرائيل، مؤكدا أن "الأمر قد انتهى".

ونقل موقع "هاربرلر" التركي، عن أردوغان، تصريحاته في مؤتمر صحفي مشترك عقده مع نظيره الألماني فرانك فالتر شتاينماير، في العاصمة التركية أنقرة، أكد خلاله أن "تركيا تبذل جهودا بشأن تبادل الرهائن بين إسرائيل والفصائل الفلسطينية"، معربا عن أمله بالنجاح في ذلك.

واتهم أردوغان، رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، بـ"تعريض أمن المنطقة كلها للخطر بما في ذلك مواطنيه، من أجل إطالة حياته السياسية فقط"، على حد قوله.



