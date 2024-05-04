قوى الامن عممت صورة الشخص الذي ترك الطفل في دار الأيتام الإسلامية للرعاية الصحية

اعلنت المديريّة العامة لقوى الأمن الدّاخلي _ شعبة العلاقات العامّة، ان "الحاقًا لبلاغنا المتعلق، بادعاء موظفة في دار الأيتام الإسلامية للرعاية الصحية بتاريخ 3-5-2024 لدى فصيلة طريق الجديدة في وحدة شرطة بيروت، بأن شخصًا مجهولا حضر الى دار الايتام في محلة طريق الجديدة بالتاريخ ذاته مصطحبًا معه طفل رضيع في الشهر الرابع من العمر ووضعه في غرفة الاستقبال، وغادر إلى جهة مجهولة".

وعممت "صورة الشخص الذي ترك الطفل، وتطلب من الذين لديهم أي معلومات عنه أو عن مكان وجوده، الاتّصال بالفصيلة المذكورة على الرقم: 856811-01، للإدلاء بما لديهم من معلومات".