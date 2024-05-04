اعلنت المديريّة العامة لقوى الأمن الدّاخلي _ شعبة العلاقات العامّة، ان "الحاقًا لبلاغنا المتعلق، بادعاء موظفة في دار الأيتام الإسلامية للرعاية الصحية بتاريخ 3-5-2024 لدى فصيلة طريق الجديدة في وحدة شرطة بيروت، بأن شخصًا مجهولا حضر الى دار الايتام في محلة طريق الجديدة بالتاريخ ذاته مصطحبًا معه طفل رضيع في الشهر الرابع من العمر ووضعه في غرفة الاستقبال، وغادر إلى جهة مجهولة".
وعممت "صورة الشخص الذي ترك الطفل، وتطلب من الذين لديهم أي معلومات عنه أو عن مكان وجوده، الاتّصال بالفصيلة المذكورة على الرقم: 856811-01، للإدلاء بما لديهم من معلومات".
كانت هذه تفاصيل خبر قوى الامن عممت صورة الشخص الذي ترك الطفل في دار الأيتام الإسلامية للرعاية الصحية لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكاملة ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على النشرة (لبنان) وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.