اشار النائب وضاح الصادق، في تصريح له الى ان "من واجب رئيس المجلس النيابي نبيه بري الدعوة فورا إلى جلسة مناقشة عامة للاطلاع من الحكومة ورئيسها على تفاصيل الإتفاق مع الإتحاد الأوروبي حول النازحين السوريين".
واضاف :"لكل لبناني الحق في معرفة مضمون هذا الإتفاق لأنه يؤثر مباشرة على حياته اليومية. أعود وأكرر أنه من غير المسموح أن يستمر المجلس النيابي في التخلي عن دوره في المساءلة بهذا الشكل، ولا عن واجبه في انتخاب رئيس للجمهورية، والذي، مع مرور كل يوم، يصبح سبب تعطيل انتخابه جليا، المزيد من أحكام السيطرة على القرار في البلد".
كانت هذه تفاصيل خبر الصادق: لجلسة عامة فورا لمعرفة مضمون الإتفاق مع الإتحاد الأوروبي حول النازحين السوريين لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكاملة ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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