الهيئة الوطنية لشؤون المرأة ذكّرت بحملتها حول الإبتزاز الإلكتروني: لتبليغ قوى الأمن ومكافحة الجريمة

ذكّرت الهيئة الوطنية لشؤون المرأة اللبنانية، بالحملة التوعوية حول الإبتزاز الإلكتروني التي أطلقتها مع قوى الأمن الداخلي وبالشراكة مع "GIZ" في العام 2021، والتي رمت إلى نشر الوعي في صفوف المواطنات والمواطنين حول مخاطر الوقوع في فخ الإبتزاز الإلكتروني.

وأشارت إلى أنها تذكّر بذلك بعد توقيف قوى الأمن الداخلي عصابة ناشطة على تطبيق "تيك توك" استدرجت مئات الأطفال لاغتصابهم وابتزازهم، وعلى ضوء الخطر اليومي الذي يواجه مجتمعنا جراء الاستخدام غير الآمن للإنترنت.

ودعت الهيئة النساء والرجال والأطفال، وكلّ مستخدم لمواقع التواصل الاجتماعي، إلى عدم التواصل مع الغرباء وإلى عدم مشاركة الصور والفيديوهات الخاصة بهم، وفي حال تعرّضهم للابتزاز، تدعوهم الهيئة الوطنية إلى مكافحة هذه الجريمة من خلال الإتصال بقوى الأمن الداخلي على الرقم 01/293293 أو isf.gov.lb / خدمة بلّغ، بحيث يقوم مكتب مكافحة جرائم المعلوماتية في قوى الأمن الداخلي، بالتحقيق في هذه القضايا وملاحقة المجرم/ين وتوقيفه/هم وإحالته/هم إلى القضاء المختص.