لقاء بين وزيرَي خارجية إيران والسعودية على هامش اجتماع منظمة التعاون الإسلامي في غامبيا

التقى وزير الخارجية الإيراني حسين أمير عبداللهيان، نظيره السعودي فيصل بن فرحان، على هامش اجتماع منظمة التعاون الإسلامي في عاصمة غامبيا بانجول.

وكان آخر لقاء بين وزير خارجية إيران ونظيره السعودي في آذار 2024 في جدة خلال الاجتماع الاستثنائي لمنظمة التعاون الإسلامي لاستعراض تطورات الحرب الإسرائيلي على غزة.

وتعقد قمة منظمة التعاون الإسلامي السبت والأحد، حول محور "تعزيز الوحدة والتضامن من خلال الحوار حول التنمية المستدامة"، لمناقشة قضايا وتحديات العالم الإسلامي وخاصة قضية فلسطين والوضع الراهن في قطاع غزة.

وسيتم في هذا الاجتماع عرض ما مجموعه ثلاث وثائق، بما في ذلك مشروع القرار حول فلسطين، ومشروع بيان بانجول، ومشروع الوثيقة الختامية لاجتماع القمة.