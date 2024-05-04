بينهم سيدتين.. إصابة 4 أشخاص في حادث سير بالوادي الجديد

محمد اسماعيل - القاهرة - الوادي الجديد - محمد الباريسي:

أصيب 4 أشخاص، بينهم سيدتين في تصادم سيارتين بطريق (الخارجة - الداخلة) بمحافظة الوادي الجديد، وعلى الفور تم الدفع بسيارات الإسعاف لموقع الحادث لنقل المصابين لمستشفى الداخلة العام لتلقي العلاج اللازم.

وتلقي اللواء محمد أبو الليل مدير أمن الوادي الجديد، بلاغا من إدارة النجدة يفيد بوقوع حادث تصادم سيارتين بطريق (الخارجة -الداخلة)، ونتج عنه إصابة 4 أشخاص هم: "زياد حمدي زكي 21 عامًا، نوال أحمد سيد 51 عامًا، أنور عبد السلام دسوقي 55 عامًا، ساجدة مصطفى 37 عامًا، وجارٍ تحرير محضر بالواقعة وإحالته للنيابة لمباشرة التحقيقات.