مظاهرات في تل أبيب ضد حكومة نتانياهو وللمطالبة بصفقة تبادل أسرى

تظاهر آلاف الإسرائيليين في تل أبيب، ضد حكومة رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتانياهو ومن أجل المطالبة بصفقة تبادل أسرى فوريّة مع حركة "حماس".

وتستمر هذه التظاهرات في وقت تخرج فيه التصريحات السلبية من نتانياهو التي يصرّ فيها على مواصلة الحرب وتنفيذ عملية عسكرية في رفح، وسط تحذيرات دولية.

في وقت سابق، أفادت هيئة البث الإسرائيلية، بأنّ إسرائيل لن ترسل وفدا إلى القاهرة لمواصلة المفاوضات بشأن صفقة تبادل أسرى قبل وصول رد "حماس" حول المقترح الأخير بشأن وقف إطلاق النار في غزة وتبادل الأسرى.

ونقلت عن مسؤول إسرائيلي قوله: "لا نريد أن نلتزم بإرسال وفد قبل أن نرى مرونة من حركة حماس".

وفي وقت سابق، وصل وفد من حركة "حماس" إلى القاهرة من أجل إجراء مباحثات حول وقف إطلاق النار في غزة وتبادل الأسرى.

وكان قد أكّدت حركة "حماس" على "الروح الإيجابية" في تعاملها مع دراسة المقترح، مؤكدة العزم مع الفصائل الفلسطينية "على إنضاج الاتفاق بما يحقق وقف العدوان وانسحاب الاحتلال وعودة النازحين".