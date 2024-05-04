الجيش: توقيف مواطن في منطقة المتين المزاريع لإقدامه على إطلاق النار في الهواء

أعلنت قيادة الجيش، عن توقيف مواطن في منطقة المتين المزاريع- المتن.
في التفاصيل، أوضحت في بيان أنّ "بتاريخ 3/ 5/ 2024، أوقفت دورية من مديرية المخابرات في منطقة المتين المزاريع - المتن المواطن (ي.ر.) لإقدامه على إطلاق النار في الهواء من سلاح حربي، وضبطت في حوزته كمية كبيرة من الأسلحة والذخائر، بالإضافة إلى أعتدة عسكرية".
هذا، وسُلّمت المضبوطات وبوشر التحقيق مع الموقوف بإشراف القضاء المختص.
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