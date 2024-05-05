هيئة البث الإسرائيلية: اجتماع لمجلس الحرب الإسرائيلي عصر يوم الأحد

أفادت هيئة البث الإسرائيلية، اجتماع لمجلس الحرب عصر يوم غد الأحد، في وقت تتواجد فيه حركة "حماس" في القاهرة لمناقشة آخر اقتراحات وقف إطلاق النار في غزة وتبادل الأسرى.
في وقت سابق من اليوم، أفادت هيئة البث الإسرائيلية، بأنّ إسرائيل لن ترسل وفدا إلى القاهرة لمواصلة المفاوضات بشأن صفقة تبادل أسرى قبل وصول رد "حماس" حول المقترح الأخير بشأن وقف إطلاق النار في غزة وتبادل الأسرى.
ونقلت عن مسؤول إسرائيلي قوله: "لا نريد أن نلتزم بإرسال وفد قبل أن نرى مرونة من حركة حماس".
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