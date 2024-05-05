"قطعتها على طريقة الجزارين".. اعترافات مثيرة لقاتلة الحاجة عائشة بالفيوم

محمد اسماعيل - القاهرة - الفيوم – حسين فتحى:

حصل موقع "الخليج 365" على نص الاعترافات التى أدلت بها "وداد- م- أ" المتهمة بقتل "الحاجة عائشة"، أمام نيابة مركز أبشواى بالفيوم.

كان اللواء ثروت المحلاوي مدير أمن الفيوم، إخطارًا من العميد أسامة أبو طالب مأمور قسم شرطة مركز شرطة أبشواي، بعثور أحد المزارعين على جثة أعضاء بشرية داخل حقله بنجع كفر عبود، وانتقل لموقع الحادث اللواء محمود مفتاح مساعد مدير أمن الفيوم لقطاع غرب الفيوم، وأشرف على نقل أشلاء السيدة لمشرحة مستشفى أبشواى المركزى.

وانطلق فريق من البحث الجنائى يقوده العميد أحمد خيرى رئيس المباحث الجنائية، والعميد هانى تعيلب رئيس فرع البحث الجنائى لقطاع شرق الفيوم، والعقيد حسن عبد الغفار رئيس فرع البحث الجنائى لقطاع غرب الفيوم، والمقدم أنور المصري رئيس مباحث قسم شرطة مركز أبشواى، تحت إشراف اللواء حسام أنور مدير إدارة البحث الجنائى بالفيوم، وتبين أن الأشلاء لسيدة مسنة تدعى (عائشة محمد صاوى 65 عاماً - ربة منزل)، مقيمة بكفر عبود مركز أبشواى، وأنها متغيبة عن منزلها منذ 3 أيام.

وبتكثيف البحث تبين أن وراء هذه الجريمة، سيدة تدعى (وداد م أ" تبلغ من العمر 51 عاما- ربة منزل) تقيم بجوار القتيلة، وتوصلت تحريات المباحث إلى أن "وداد" استدرجت "عائشة"، إلى منطقة مهجورة، لسرقة "قرطها الذهبى"، وقامت بطعنها بسكين، ثم تقطيعها وإلقاء أجزاء من جسدها فى الحقول القريبة من القرية، ظنا منها أنه بالتهام الكلاب الضالة لجسد العجوز أنها بذلك ستُخفي جريمتها، ولكن الأجهزة الأمنية عثرت على أشلاء القتيلة متناثرة وسط الحقول، وألقت القبض على المتهمة، التى أٌحيلت إلى عبد الرحمن محمد رئيس نيابة ابشواى الذى تولى التحقيق معها.

وقالت المتهمة فى اعترافاتها، أمام نيابة إبشواى،: "استغليت وجود جارتي العجوز بمفردها، خاصة أن أبنائها يقطنون بعيدًا عنها، و اختمرت فى رأسي فكرة سرقة قرطها الذهبى، لفك "زنقتى" المالية بعد معرفتى بارتفاع أسعار الذهب وتخطى سعر الجرام حاجز الـ 3 آلاف جنيه".

وأضافت: "استدرجت العجوز ليلا إلى مكان بعيد عن القرية، وكنت أخفي سكينا بين طيات ملابسى، وفى لحظات طعنتها فى رقبتها، ثم قمت بتقطيعها "أرباع" مثلما يفعل الجزارون مع المواشي و الماعز، وبعدها نزعت قرطها الذهبى، وألقيت بأجزاء جسمها فى الحقول حتى تأكله "الكلاب و القطط"، وذهبت إلى منزلي".

وأشارت المتهمة، أنها كانت تعانى من تراكم الديون عليها، وأنها كانت تتهرب من الدائنين، وأنها سبق أن استولت على 200 ألف جنيه من جيرانها، وقام زوجها بسدادها قبل وفاته.

وبعد الاستماع لاعترافات المتهمة، قرر عبد الرحمن محمد رئيس نيابة ابشواى، حبسها 4 أيام على ذمة التحقيقات.