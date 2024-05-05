هاشم: للتواصل بين المكونات السياسية للبحث عن مخارج الازمات واساسها انهاء حالة الشغور

أمل عضو كتلة "التنمية والتحرير" النائب قاسم هاشم ان "يكون الفصح المجيد محطة أساسية لنستلهم معاني وقيم القيامة لإخراج وطننا من الواقع المرير الذي اصاب الحياة السياسية، وكانت انعكاساته واثاره سلبية على لبنان واللبنانيين ولم يعد يحتمل الاستمرار في هذا المسار الانحداري وفي ظل عدوان اسرائيلي مستمر وتزايد وتيرته، والمترافق بسقوط الشهداء وزيادة مساحة الدمار والاستهداف، حيث اصبحت الحاجة ملحة الى التلاقي والتواصل بين المكونات السياسية للبحث عن مخارج الازمات واساسها انهاء حالة الشغور لاعادة انتظام عمل المؤسسات لتاخذ دورها في معالجة الملفات المتراكمة والمتفاقمة سياسيًا وامنيا واقتصاديًا واجتماعيا.

ولفت هاشم بعد معايدته فعاليات منطقة مرجعيون وحاصبيا بمناسبة عيد الفصح لدى الطوائف الشرقية، الى انه امام التحديات التي يمر بها وطننا والمنطقة العربية نتيجة حرب الابادة التي يشنها العدو الصهيوني على الشعب الفلسطيني، وتترك سلبياتها على امن واستقرار المنطقة ولبنان معني اساسا في مسار الصراع مع العدو الصهيوني الذي ما زال يحتل جزءا من ارضنا في مزارع شبعا وتلال كفرشوبا وغيرها من اجزاء وصولا حتى الناقورة، فإننا احوج ما نكون الى شبكة امان وطنية من خلال تمتين اواصر التماسك الداخلي وتوحيد المواقف في مقاربة القضايا الحساسة والتي تتعلق بالحقوق والكرامة الوطنية وحماية الوطن وتحصينه من كل ما يعصف بالمنطقة مع محاولات تمرير بعض الحلول على حساب كيانات ومكونات المنطقة، وكي لا يصيبنا الكثير من تداعيات ما يحاك في كواليس السياسات الدولية، لابد من التوافق وفق مقتضيات المصلحة الوطنية فقدرنا ان نبني ونحفظ القواعد والاسسس الوطنية بالتفاهم والتلاقي مهما كانت الاختلافات وحجم التباعد، لاننا محكومون بتركيبة وطننا ان نفتش عن الحلول بالنقاش الموضوعي، وهذه التجارب التي اثمرت نتائج ايجابية فكانت وثيقة الطائف وكان الدستور والذي اسسس لضرورة التطوير الذي لابد منه التزما وتطبيقا للمواد الدستورية بعيدا عن المصالح الطائفية والمذهبية والحزبية الضيقة، بل من زاوية الانفتاح للوصول للمواطنية الحقيقة.