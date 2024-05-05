اعلن مسؤول في حركة "حماس" لوكالة "فرانس برس"، إن "اجتماع الأحد في العاصمة المصرية بشأن وقف إطلاق النار في غزة انتهى، وأن وفد الحركة سيغادر إلى الدوحة".
واوضح المسؤول المطلع على المفاوضات، شرط عدم الكشف عن هويته، بانه "انتهى اللقاء مع وزير المخابرات المصري وسيغادر وفد حماس للدوحة لاستكمال المشاورات".
كانت هذه تفاصيل خبر مسؤول في حماس: انتهاء مباحثات الهدنة ووفد الحركة سيغادر القاهرة عائدا إلى الدوحة لاستكمال المشاورات لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكاملة ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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