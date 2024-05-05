انجاز لبناني.. راي باسيل تحرز ميدالية ذهبية في بطولة العالم للرماية

تمكنت الرامية الاولمبية ​راي باسيل​ من احراز الميدالية الذهبية في بطولة كأس العالم بالرماية على الاطباق من الحفرة الاولمبية "تراب"، والتي اقيمت في العاصمة الاذرية باكو. وأصابت باسيل في التصفيات 114 طبقا من 125. وفي الدور نصف النهائي حققت 44 من 50. لمتابعة التفاصيلاضغط هنا

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