وسائل اعلام مصرية: وفد حماس يعود إلى مصر الثلاثاء لاستكمال المفاوضات حول الهدنة

غادر وفد حركة حماس القاهرة مساء الأحد للتشاور على أن يعود إليها الثلاثاء لاستكمال المفاوضات حول الهدنة، وفق ما أفادت قناة "القاهرة الإخبارية" القريبة من الاستخبارات المصرية.

وأوردت القناة في موقعها الإلكتروني نقلا عن "مصدر مطّلع"، أن "وفد حركة حماس غادر القاهرة مساء اليوم للتشاور على أن يعود بعد غد الثلاثاء لاستكمال المفاوضات" الرامية للتوصل إلى هدنة في الحرب الدائرة بين إسرائيل والحركة في قطاع غزة.

وكان وفد الحركة التفاوضي قد وصل إلى القاهرة السبت.