الترحيل مصيرهم.. قصواء الخلالي: إجراءات قانونية جديدة ضد اللاجئين بمصر من غير المسجلين

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- حسن مرسي:

طالبت الإعلامية قصواء الخلالي اللاجئين المتواجدين على الأراضي المصرية التوجه لمفوضية اللاجئين لتوثيق أوضاعهم

وأضافت الخلالي خلال برنامجها " في المساء مع قصواء " على شاشة cbc، أن هناك مصادر أكدت لها أن أي شخص أجنبي لاجيء أو وافد على الأراضي المصرية سيرتكب الفترة المقبلة، مخالفة في حق المواطن المصري او الوطن، سيتم اتخاذ موقف قانوني ضده يصل إلى الترحيل

وأردفت:" الترحيل لكل من يهين المؤسسات المصرية او يرتكب مخالفات قانونية تنتقص من ومؤسساتها وشعبها، مضيفة: "أنا لا أهول في الحديث عن ملف اللاجئين، ولكن الأمر مقلق يحتاج للحديث عنه".

وأشارت إلى أن عدد اللاجئين الآن يقترب لـ 11 مليون لاجيء، وليس 9 كما يقال، فهم يستخدمون كافة خدمات المجتمع المصري المدعومة والذي دفع ثمنها الشعب المصري، من طرق ومواصلات وصرف وكهرباء وغير ذلك.

ونوهت الخلالي لحديث رئيس الوزراء، الدكتور مصطفى مدبولي، بشأن استضافة مصر 9 ملايين شخص، بلغت تكلفة إقامتهم أكثر 10 مليار دولار سنويا بالرغم من الأزمة الاقتصادية التي نعاني منها، موضحة أنه أمر محزن.

وأردفت أن تكلفة الاستضافة من جيوب المصريين، مؤكدة عدم حصول مصر على منح من أي جهة حكومية نظير استقبال اللاجئين مثل كثير من الدول.