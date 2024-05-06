مكتب نتنياهو: الحكومة قررت بالإجماع وقف عمل قناة الجزيرة في إسرائيل

الخليج 365 - الرياض- احمد حسان - الخليج 365 - متابعات

قررت حكومة رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو بالإجماع الأحد وقف عمل شبكة الجزيرة التلفزيونية القطرية في إسرائيل.

وقال مكتب نتنياهو، إنّ الحكومة صادقت بالإجماع على إغلاق مكاتب الجزيرة في إسرائيل، حيث سيتم تنفيذ هذا القرار “حالا”.

وأضاف أنه سيتم مصادرة معدات البث، ومنع مراسلي القناة من العمل، وسيتم شطب القناة من شركات الكوابل والفضائيات، وحجب مواقع الجزيرة على الإنترنت.

وبموجب قرار الإغلاق، أمر وزير الاتصالات الإسرائيلي شلومو كرعي بمصادرة الأجهزة “المستخدمة في نقل محتوى القناة” ويشمل ذلك معدات التحرير والتوجيه والكاميرات والميكروفونات وخوادم الانترنت وأجهزة الحواسيب المحمولة بالإضافة إلى معدات البث اللاسلكي وبعض الهواتف المحمولة.