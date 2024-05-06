الرئيس الصيني يلتقي ماكرون ورئيسة المفوضية الأوروبية في باريس

محمد اسماعيل - القاهرة - د ب أ

يعتزم الرئيس الصيني شي جين بينج، لقاء الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، ورئيسة المفوضية الأوروبية أورسولا فون دير لاين، في اجتماع ثلاثي اليوم الإثنين، خلال زيارته لفرنسا.

وفي أعقاب الاجتماع في قصر الإليزيه في العاصمة الفرنسية، يعتزم ماكرون وشي الاجتماع بعد الظهر لإجراء محادثات ثنائية.

ووفقا لتقارير صادره من باريس، فإن زيارة شي سوف تركز على الحربين في أوكرانيا والشرق الأوسط، والقضايا الاقتصادية وحماية المناخ.

كما يتضمن جدول الأعمال أيضا التعاون في مجالات الثقافة والرياضة والعلوم.

ومن المقرر عقد اجتماع أعمال فرنسي -صيني ومأدبة رسمية في المساء.

ووصل شي إلى فرنسا أمس الأحد، وسوف تشمل جولته في أوروبا كلا من صربيا والمجر.

وشدد ماكرون، قبيل وصول شي، على أن كل شيء يجب يتم من أجل إشراك الصين في القضايا الرئيسية العالمية الحالية.

وأكد الرئيس الفرنسي على أنه من مصلحة أوروبا "ضمان أن تلتزم الصين باستقرار النظام الدولي".

وأضاف أنه لابد من العمل مع الصين من أجل تحقيق السلام، مشيرا إلى أنه لن يكون هناك أي تقدم في قضايا المناخ والتنوع البيولوجي بدون التوصل لاتفاقيات مع بكين.