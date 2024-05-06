القاهرة الإخبارية: مصر تحذر كافة الأطراف من خطر التصعيد الحالي في غزة

الشارقة - اميمة ياسر -

صرح مصدر رفيع المستوى لقناة "القاهرة الإخبارية"، بأن مصر حذرت كافة الأطراف من خطورة التصعيد الحالي، مؤكدة ضرورة العودة للمفاوضات، وما تحقق من تقدم كبير بها.

وفي وقت سابق، قال مصدر رفيع المستوى إن الوفد الأمني المصري يكثف اتصالاته لاحتواء التصعيد الحالي بين إسرائيل وحركة حماس.

وأضاف أن قصف حماس لمنطقة كرم أبو سالم، أمس الأحد، تسبب في تعثر مفاوضات الهدنة.

وأشار المصدر إلى أن معبر رفح يعمل بشكل طبيعي واستمرار حركة دخول الأفراد والمساعدات.

من جهته، أكد قيادي بحركة حماس، أن القرار الإسرائيلي ببدء إجلاء السكان من رفح الفلسطينية "سيؤدي إلى تعليق المفاوضات بشأن المحتجزين."

واستهدفت فصائل فلسطينية استهدفت موقعًا إسرائيليًا بالقرب من معبر كرم أبو سالم بقذائف مورتر، ما أسفر عن مقتل 4 جنود بجيش الاحتلال وإصابة آخرين بجروح خطيرة.