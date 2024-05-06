5 مصابين في تصادم سيارة ربع نقل بملاكي في قنا

محمد اسماعيل - القاهرة - قنا - عبد الرحمن القرشي:

أصيب 5 أشخاص بينهم 3 أشقاء، اليوم الإثنين، إثر وقوع حادث تصادم سيارة ربع نقل بأخرى ملاكي، على الطريق الزراعي في قرية الأشراف الشرقية بمركز قنا.

تلقى اللواء مصطفى مبروك درة، مساعد وزير الداخلية مدير أمن قنا، إخطارًا من غرفة العمليات بورود بلاغ من هيئة الإسعاف بوقوع حادث تصادم سيارة ربع نقل مع أخرى ملاكي في قرية الأشراف الشرقية، وأسفر الحادث عن إصابة 5 أشخاص.

بعد الفحص، سُجلت إصابة: أحمد محمود عمر، يبلغ من العمر 22 عامًا، وطارق خلف الله يوسف، يبلغ من العمر 24 عامًا، وأحمد حسين إسماعيل، يبلغ من العمر 37 عامًا، باشتباه كسر بالركبة اليسرى، وعبدالله حسين إسماعيل، يبلغ من العمر 25 عامًا، باشتباه كسر بالفخذ الأيسر، ومحمد حسين إسماعيل، يبلغ من العمر 31 عامًا.

جرى نقل المصابين إلى مستشفى قنا الجامعي لتلقي العلاج والرعاية الطبية اللازمة، فيما حرر محضر بالحادثة، وأخطرت الجهات المختصة لمباشرة التحقيقات.