مسؤول إسرائيلي: حماس وافقت على مقترح مصري "مخفف" لا تقبله إسرائيل

اكد مسؤول إسرائيلي اليوم إن الهدنة التي أعلنت حركة حماس موافقتها عليها هي نسخة "مخففة" من اقتراح مصري يتضمن استنتاجات "بعيدة المدى" لا يمكن لإسرائيل قبولها.

وأضاف المسؤول الذي تحدث شريطة عدم الكشف عن هويته، "هذه خدعة على ما يبدو تهدف إلى جعل إسرائيل تبدو وكأنها الجانب الذي يرفض الاتفاق".

وفي وقت سابق، أعلنت حركة "حماس" قبولها مقترح وقف إطلاق النار في غزة الذي تقدمت به مصر وقطر.

واوضحت الحركة في بيان إن رئيس مكتبها السياسي إسماعيل هنية أجرى "اتصالا هاتفيا مع رئيس الوزراء القطري الشيخ محمد بن عبد الرحمن آل ثاني، ومع وزير المخابرات المصرية السيد عباس كامل، وأبلغهم موافقة حركة حماس على مقترحهم بشأن اتفاق وقف إطلاق النار".