وأضافت أنه سيتم توفير مئة موعد في الرياض وخمسين موعدًا في الدمام كل يوم، خلال ساعات عمل المركَزَين. وستُقدَّم الخدمة على أساس أسبقية الحضور، مع مراعاة الحصص المحدّدة يوميًا.
كما يجب على المتقدمين تقديم طلباتهم كاملة، وتسديد رسوم التأشيرة المعتادة بالإضافة إلى رسوم VFS. وتُضاف هذه الخدمة إلى خدمة حجز المواعيد، التي ستظل متاحة الموقع VFS الإلكتروني.
كانت هذه تفاصيل خبر السفارة الفرنسية بالرياض: دخول السعوديين من دون موعد لطلب التأشيرة لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكاملة ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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