ملك الأردن يحض بايدن على منع مجزرة جديدة في غزة

ياسر رشاد - القاهرة - مباحثات العاهل الأردني الملك عبدالله الثاني مع الرئيس الأمريكي جو بايدن، تصدرت التهديدات الإسرائيلية بالهجوم الوشيك على رفح.

ودعا العاهل الأردني، مساء الإثنين، المجتمع الدولي إلى التحرك فورا، لمنع حدوث كارثة جديدة في غزة جراء الهجوم الإسرائيلي على رفح.

وحذر، خلال لقائه الرئيس الأمريكي جو بايدن في البيت الأبيض، من أن الهجوم الإسرائيلي على رفح، التي نزح إليها حوالي 1.4 مليون شخص جراء الحرب على غزة، يهدد بالتسبب بمجزرة جديدة، وفق ما نقلت وكالة الأنباء الأردنية الرسمية "بترا".



ونبه الملك عبدالله الثاني إلى أن تبعات أي اجتياح إسرائيلي لرفح قد تؤدي إلى توسيع دائرة الصراع بالإقليم، مؤكد أهمية دعم كل الجهود المستهدفة وقف فوري لإطلاق النار في غزة.

وأكد العاهل الأردني والرئيس الأمريكي التزامهما بالعمل للتوصل لوقف مستدام لإطلاق النار في غزة، وشددا على أهمية تسهيل إيصال المساعدات الإنسانية إلى القطاع واستدامتها في ظل الحاجة الملحة لها.

وأعاد الملك عبدالله التأكيد على ضرورة حصول الشعب الفلسطيني على كامل حقوقه المشروعة وقيام دولته المستقلة ذات السيادة على خطوط الرابع من يونيو/حزيران عام 1967، وعاصمتها القدس الشرقية، على أساس حل الدولتين.

وأكد الدور المهم للولايات المتحدة في الدفع لإيجاد أفق سياسي لتحقيق السلام العادل والشامل، لافتا إلى أهمية استمرار المجتمع الدولي في دعم وكالة الأمم المتحدة لإغاثة وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين "الأونروا"، لتمكينها من القيام بدورها الحيوي وفق تكليفها الأممي.