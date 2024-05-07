تسعة قتلى على الأقلّ في قصف إسرائيلي على رفح جنوبي غزة

قُتل تسعة أشخاص على الأقلّ في قصف إسرائيلي استهدف ليل الإثنين-الثلاثاء أنحاء عدّة في رفح، جنوب قطاع غزة.
وأعلن مستشفى الكويت التخصّصي في رفح عن وصول 5 قتلى وعدد من الجرحى جرّاء استهداف الجيش الاسرائيلي منزلاً لعائلة أبو عمرة في حيّ البراهمة في تل السلطان برفح.
كما أعلن المستشفى عن وصول ثلاثة قتلى في استهداف منزل عائلة الهمص في حيّ الجنينة شرق رفح، فضلاً عن سقوط قتيل في استهداف منزل لعائلة عبد العال وسط رفح.
وفي بيان آخر، أعلن المستشفى سقوط قتلى وعدد من الإصابات في قصف جوي إسرائيلي استهدف منزلاً لعائلة بارود في حيّ التنّور شرق رفح.
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