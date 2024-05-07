القاضي الناظر بقضية ترامب الجنائية يهدّد بحبسه إذا كرر انتقاداته العلنية

حذّر القاضي الذي يرأس المحكمة الناظرة في قضية جنائية لدونالد ترامب في نيويورك الرئيس الأميركي السابق من أنه سيودعه السجن إذا خالف مجددا قرارا قضائيا يمنعه من توجيه انتقادات علنية لشهود ولأعضاء هيئة المحلفين.

وترامب مُتّهم بتزوير سجلات تجارية لإخفاء أثر مبالغ مالية دفعت لشراء صمت نجمة الأفلام الإباحية ستورمي دانييلز بشأن علاقة جنسية تعود للعام 2006 كان يمكن أن تؤثر على حظوظه للفوز في الانتخابات الرئاسية عام 2016.

ويُلاحق ترامب بتهمة تزوير 34 مستنداً محاسبياً يُفترض أنّها استُخدمت لإخفاء المبلغ المالي الذي دُفع.

والإثنين فرض القاضي خوان ميرتشان غرامة جديدة قدرها ألف دولار على ترامب "لانتهاكه أمرا أصدره" يمنعه من توجيه انتقادات علنية لشهود أو محلفين أو موظفي المحكمة أو أقاربهم.

والأسبوع الماضي، فرض القاضي على ترامب غرامة قدرها تسعة آلاف دولار بمعدل ألف دولار عن كل مخالفة ارتكبها لأنه حمل علنا على شهود واعضاء في هيئة المحلفين على هامش محاكمته وهدد بسجنه في حال إعادته الكرة.