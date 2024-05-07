سقوط 10 ضحايا في هجوم في جنوب غرب الصين

أفادت السلطات المحلية في مقاطعة يوننان جنوب غربي الصين، بحسب ما ذكرت وكالة "شينخوا" الصينية الرسمية، بأنه "حتى الساعة 1:20 مساء اليوم الثلاثاء بتوقيت الصين، تم الإبلاغ عن سقوط أكثر من 10 ضحايا في هجوم وقع بأحد المستشفيات في محافظة تشنشيونغ بالمقاطعة".

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