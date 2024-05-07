أولياء أمور الطلاب في ثانوية الرحمة استنكروا تحديد الثانوية لرسم التسجيل بالدولار

استنكر أولياء أمور الطلاب في ثانوية الرحمة (كفرجوز - النبطية ) البيان الذي أرسلته الإدارة حول رسم تسجيل التلميذ القديم ب 175$+ 5 مليون ليرة لبنانية والقانون لا يسمح لها تقاضي الرسم بالدولار، دون تحديد الرسم الكلي للتسجيل عن كل تلميذ . لتحديد مدى قدرة أولياء الأمور على الإلتزام بخياراتهم .

وطالب أولياء الأمور ادارة ثانوية الرحمة بتحديد القسط السنوي عن العام الدراسي 2024 /2025 لكل تلميذ ليتسنى تحديد قدرة الأهل وعدم خسارة اي مبلغ من الدفعة الأولى في حال قرروا نقلهم من الثانوية .

كما طالبوا بإستقالة مجلس الأهل للعام الحالي لعدم فعاليته وتفضيل مصالحهم مع الثانوية على مصلحة التلاميذ .