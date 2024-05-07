استنكر أولياء أمور الطلاب في ثانوية الرحمة (كفرجوز - النبطية ) البيان الذي أرسلته الإدارة حول رسم تسجيل التلميذ القديم ب 175$+ 5 مليون ليرة لبنانية والقانون لا يسمح لها تقاضي الرسم بالدولار، دون تحديد الرسم الكلي للتسجيل عن كل تلميذ . لتحديد مدى قدرة أولياء الأمور على الإلتزام بخياراتهم .
وطالب أولياء الأمور ادارة ثانوية الرحمة بتحديد القسط السنوي عن العام الدراسي 2024 /2025 لكل تلميذ ليتسنى تحديد قدرة الأهل وعدم خسارة اي مبلغ من الدفعة الأولى في حال قرروا نقلهم من الثانوية .
كما طالبوا بإستقالة مجلس الأهل للعام الحالي لعدم فعاليته وتفضيل مصالحهم مع الثانوية على مصلحة التلاميذ .
كانت هذه تفاصيل خبر أولياء أمور الطلاب في ثانوية الرحمة استنكروا تحديد الثانوية لرسم التسجيل بالدولار لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكاملة ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على النشرة (لبنان) وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.