افادت صحيفة "يديعوت أحرونوت" بأن حزب الله شن عمليات مزدوجة شملت إطلاق صواريخ ومسيرات في اتجاه مناطق حدودية بالجليل الأعلى. وكشفت القناة الـ12 الاسرائيلية ان "الدفاع الجوي اعترض مسيرة أطلقت من جنوب لبنان نحو الجليل بينما انفجرت أخرى دون أضرار".

كانت هذه تفاصيل خبر يديعوت أحرونوت: حزب الله شن عمليات مزدوجة تشمل إطلاق صواريخ ومسيرات باتجاه الجليل الأعلى لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكاملة ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



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