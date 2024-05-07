أكّد وزير الأشغال العامّة والنّقل في حكومة تصريف الأعمال علي حمية، خلال لقائه في الوزارة، النّائب جهاد الصمد، حيث جرى البحث في متابعة موضوعَي صيانة الطّرقات ومعالجة الانهيارات على بعضها في قضاء الضنية، أنّ "التّوجيهات كانت قد أُعطيت لجميع المعنيّين والفرق المكلّفة بالكشف على طرقات الضنية، وكذلك على بعض الانهيارات الأرضيّة على بعض طرقات القضاء".
وأشار إلى أنّ "ورش صيانة الطّرقات ستنطلق تباعًا في مختلف المناطق اللّبنانيّة ومن بينها الضنية، على قاعدة الأولويّات، وتسخير الإمكانات المتاحة كافّة لأجل إنجاز هذه الأعمال".
كانت هذه تفاصيل خبر حمية تابع مع الصمد موضوعَي صيانة الطرقات ومعالجة الانهيارات على بعضها في الضنية لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكاملة ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على النشرة (لبنان) وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.