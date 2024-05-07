حمية تابع مع الصمد موضوعَي صيانة الطرقات ومعالجة الانهيارات على بعضها في الضنية

أكّد وزير الأشغال العامّة والنّقل في حكومة تصريف الأعمال ​علي حمية​، خلال لقائه في الوزارة، النّائب ​جهاد الصمد​، حيث جرى البحث في متابعة موضوعَي صيانة الطّرقات ومعالجة الانهيارات على بعضها في قضاء ​الضنية​، أنّ "التّوجيهات كانت قد أُعطيت لجميع المعنيّين والفرق المكلّفة بالكشف على طرقات الضنية، وكذلك على بعض الانهيارات الأرضيّة على بعض طرقات القضاء".

وأشار إلى أنّ "ورش صيانة الطّرقات ستنطلق تباعًا في مختلف المناطق اللّبنانيّة ومن بينها الضنية، على قاعدة الأولويّات، وتسخير الإمكانات المتاحة كافّة لأجل إنجاز هذه الأعمال".