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ذكرت قيادة الجيش- مديريّة التّوجيه، في بيان، أنّه "أُقيم في اللّواء اللّوجستي- كفرشيما، حفل تسلّم عتاد مقدَّم هبة من السّلطات الكنديّة إلى الجيش اللبناني، بحضور السّفيرة الكنديّة في لبنان Stefanie McCollum، قائد اللّواء اللّوجستي ممثّلًا قائد الجيش العماد جوزاف عون، وعدد من الضبّاط".
وأكّدت السّفيرة "مواصلة كندا التّعاون مع الجيش وتقديم مختلف أشكال الدّعم له، نظرًا إلى دوره الأساسي في الحفاظ على الأمن والاستقرار في لبنان".
كما شكر قائد اللّواء اللوجستي العميد الرّكن جوني عقل، السّلطات الكنديّة على الهبة، معتبرًا أنّ لها "أثرًا كبيرًا في تحسين الأداء، والحفاظ على الجهوزيّة التّامّة في إطار تنفيذ المهمّات العملانيّة والأمنيّة".
كانت هذه تفاصيل خبر السفيرة الكندية خلال تسليم عتاد هبة إلى الجيش اللبناني: نواصل التعاون معه وتقديم الدعم له لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكاملة ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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